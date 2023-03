Assalto al Sassuolo per proseguire il cammino

"Sarà una partita difficilissima, vogliamo dare continuità". Poche ma significative parole quelle proferite da mister Leonardo Semplici per descrivere il match odierno, al ‘Mapei Stadium’, tra il suo Spezia e il Sassuolo (il via alle ore 18,30, arbitra Ghersini). Il tecnico aquilotto ha messo in guardia la sua squadra sulle criticità che una gara come quella contro i neroverdi emiliani inevitabilmente comporta, sia per il valore tecnico degli uomini di mister Dionisi che per un eventuale e implicito rilassamento che potrebbe subentrare nei bianchi dopo l’entusiasmante vittoria ottenuta contro l’Inter. A riguardo il mister fiorentino è stato categorico: "La vittoria contro i nerazzurri ci deve dare consapevolezza, forza e entusiasmo ma dovremo continuare sulla falsariga di quello che abbiamo fatto in precedenza con grande umiltà e rispetto. Quello ottenuto contro l’Inter è un successo che ci deve dare e non togliere, per questo motivo ci siamo buttati a capofitto sulla gara contro il Sassuolo, probabilmente la più difficile da quando ci sono io perché quella neroverde è una squadra in grande salute e con valore tecnici. Stiamo lavorando per far sì che la squadra abbia mentalità, determinazione e spregiudicatezza". Sarà, una gara molto importante per la classifica in ottica salvezza con un obiettivo chiaro espresso da Semplici: "Dovremo scendere in campo con l’idea di conquistare i 3 punti a prescindere dall’avversario".

Tra l’altro, in caso di risultato, positivo, quella contro il Sassuolo potrebbe essere ascritta nell’elenco delle gare ‘indimenticabili’, perché nella storia della Serie A a girone unico lo Spezia varcherebbe la soglia dei 99 punti finora totalizzati. L’allenatore delle Aquile potrebbe ripartire dall’assetto tattico visto all’opera nella seconda frazione di gioco del match contro l’Inter, vale a dire il 4-2-3-1 o 4-3-3, andando a specchio con l’assetto del Sassuolo. Saranno assenti gli infortunati Reca, Holm, Moutinho, Bastoni, con l’aggiunta di Marchetti non al meglio. A guardia dei pali giocherà Dragowski, a guidare una difesa composta da Amian, Ampadu, Caldara e Nikolaou. Di esperienza la mediana con Bourabia e Ekdal, supportati da Zurkowski nella posizione di raccordo tra centrocampo e attacco, con Gyasi e Verde sulle fasce esterne e Nzola di punta centrale. Si riproporrà il ballottaggio Verde-Shomurodov.

Fabio Bernardini