SEUL (Corea del Sud)

Grande risultato per la spezzina Viola Battistella ieri a Seul in Corea del Sud dove e in svolgimento il campionato mondiale giovanile di arrampicata sportiva. Nella notte italiana, Viola ha superato le difficili qualifiche under 20 conquistando un importante semifinale che si svolgerà questa mattina in orario di Seul o nella notte trascorsa per l’Italia .Difficili itinerari resi ancor più ostici da un caldo umido notevole che però non hanno fermato l’atleta spezzina che è riuscita a passare in semi finale con una concorrenza degli atleti asiatici, tra cui i forti giapponesi, veramente difficile.

Più di trecento gli arrampicatori provenienti da tutto il mondo che in questa bellissima ma caldissima location si sfideranno per il titolo mondiale tra questi anche la nazionale italiana con Viola Battistella atleta del gruppo sportivo Fiamme oro della polizia di Stato e altri 25 atleti che rappresenteranno la nostra nazione.