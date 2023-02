Arfanotti torna in campo col Nave Riviera alla Tarros Sarzanese

Dopo una carriera trascorsa alla Tarros Sarzanese e un periodo di sosta Luca Arfanotti torna in campo. Il difensore sarzanese, svincolato, ha trovato sistemazione andando ad impreziosire la rosa del Calcio Nave che partecipa al campionato di Seconda categoria. Un innesto di esperienza e qualità per il club giallonero che rispetto alle precedenti stagioni ha cambiato volto rendendosi maggiormente competitivo. A proposito di Tarros Sarzanese è stato davvero molto positivo l’ingresso in squadra di Thomas Riviera. Il giovane attaccante, classe 2001, è stato inseguito e, fortunatamente per i rossoneri, raggiunto dal direttore sportivo Andrea Polidori che lo ha portato a Sarzana. Un innesto importante per il club soprattutto dopo l’uscita di scena di Luca Corvi nel reparto offensivo. Riviera arriva dal campionato di serie D dove militava nel Serravezza Pozzi ed ha fatto parte anche della Primavera dello Spezia. Le rose della squadre si sono arricchite di nuovi elementi importanti come Gabriele Rolla che è andato a rinforzare l’Amegliese lanciatissima nel campionato di Seconda categoria. L’ex Cadimare è cresciuto nelle giovanili della Carrarese e militato anche nella Forza e Coraggio. Una conoscenza di diverse formazioni spezzine, Gersi Salimi, è stato invece ingaggiato dall’Arcola Garibaldina.