Arbitra il più bravo ’Fischia’ Orsato

La delicatissima sfida salvezza del ‘Picco’ tra lo Spezia e la Salernitana, in programma domenica prossima alle ore 15, sarà diretta da Daniele Orsato, eletto nel 2020 dall’Iffhs il miglior arbitro al mondo. Sono i fatti a certificare l’eccellenza del 48enne arbitro di Recoaro Terme: 268 direzioni in Serie A, 47 in Champions League, tre nel campionato europeo 2020, tre nella coppa del Mondo 2022. Il direttore di gara veneto, appartenente alla sezione di Schio, ha arbitrato complessivamente lo Spezia in undici occasioni, per un bilancio di cinque vittorie bianche, una sconfitta e cinque pareggi. In Serie A, con Orsato arbitro, lo Spezia ha conquistato tre vittorie (due contro il Torino, una contro il Cagliari) e un pareggio (contro il Parma). Solo due i precedenti con la Salernitana: un pareggio e una sconfitta. Gli assistenti di gara saranno Ciro Carbone della sezione di Napoli e Alberto Tegoni della sezione di Milano, quarto ufficiale Luca Zufferli della sezione di Udine. Al Var vi sarà Antonio Di Martino di Teramo, all’Avar Marco Di Bello di Brindisi.

Fabio Bernardini