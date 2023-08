Aquilotti senza paura, licenza di sognare

Con tutte le cautele del caso, il precampionato dello Spezia autorizza qualche sogno, dopo aver battuto due squadre di Bundesliga e una di A con prestazioni piacevoli e grintose. Rimane calcio d’agosto e queste vittorie complicano un po’ i piani, in quanto accendono i fari sugli Aquilotti, che cominciano a essere indicati tra i favoriti. Per questo bene fa Alvini ad abbassare la temperatura, forse pensando già a un ’marpione’ come Bisoli, tecnico del Sudtirol primo avversario del campionato, che starà già studiando le contromosse: se il calcio italiano è machiavellico, la B ne rappresenta la quintessenza. Giocando con questa mentalità, forse arriverà qualche gol di troppo in contropiede, ma saranno anche molti i palloni in fondo al sacco degli altri. Quale che sarà l’esito della stagione, qualcosa ci dice che i tifosi, stremati da tre anni sofferti in A, si divertiranno. Di Alvini piace l’ossessività, il seguire la squadra sempre in piedi, il dare indicazioni continue, il correggere in corsa anche piccoli dettagli. Questo atteggiamento si traduce nella mentalità che la squadra esprime: alta intensità, aggressività spinta, sia in fase di non possesso sia con la palla tra i piedi. La fase difensiva inizia a 80 metri dalla propria porta, tutti sono chiamati a partecipare, i reparti sono sempre corti, l’avversario fa fatica ad alzare la testa e ragionare.

Forse il Wolfsburg, ottava forza del campionato tedesco, dopo il gol segnato in apertura si credeva di fare una passeggiata, invece col passare dei minuti è finito nella fitta rete imbastita dal tecnico toscano e non è più riuscito a uscirne. Una sorta di tonnara che diventa difficile da attaccare, se i meccanismi funzionano. In fase di possesso, Alvini aderisce alla tesi che fra gli altri fu di Arrigo Sacchi: “Più il pallone è nostro, meno gli avversari possono segnare”.

Si tende a giocare sempre la palla, pur con i rischi del caso, e quando si hanno in squadra centrocampisti che abbinano velocità di base e tecnica, la pericolosità è una conseguenza. Davanti Moro è un combattente senza macchia e senza paura, un centravanti che ai più vecchi ricorda vagamente Giorgione Chinaglia, ma il campionato è un giudice severo che lo aspetta. Fra gli altri, una menzione per Cipot e Krollis, due che in A hanno pagato la loro inesperienza in un contesto difficile, ma che in B possono dire la loro. Intanto la squadra si prepara verso Palma di Maiorca, quarta tappa di questo tour estivo, con l’arrivo del difensore centrale Lukas Muhl, tedesco l’anno scorso in forza all’Austria Vienna, che ieri ha svolto le visite mediche e forse sarà ufficializzato oggi.

Mirco Giorgi