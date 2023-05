Aquilotti determinati a crederci fino in fondo

"Vietato mollare! Lottare e crederci fino all’ultimo minuto dell’ultima partita". In casa Spezia la doccia fredda della sconfitta di Cremona (foto), correlata al successo del Verona a Lecce, non autorizza ad alzare bandiera bianca: tecnico, giocatori, presidente e dirigenti stanno cercando di recuperare le energie per coltivare le residue speranze di salvezza. È evidente che le percentuali di mantenimento della massima serie siano drasticamente calate dopo i recenti deludenti risultati dei bianchi, purtroppo protagonisti di un’involuzione che li ha visti dilapidare un vantaggio di ben nove punti dal Verona (alla 18° giornata), venendo addirittura superati dai gialloblu di tre punti. Però la storia del calcio è piena di recuperi prodigiosi, specie nelle ultime giornate, ragion per cui è giusto e doveroso da parte dei protagonisti non mollare la presa giocandosi in toto le possibilità di salvezza che restano. Di sicuro i tifosi spezzini, come è nel loro dna, al di là delle durissime critiche attuali, in primis alla società per le campagne acquisti estiva e invernale, non mancheranno di sostenere i colori bianchi con l’immancabile entusiasmo. Nel match contro il Milan di sabato il ‘Picco’ si colorerà nuovamente di bianco: da oggi vendita libera dei biglietti con obbligo di Eagle Card nelle due curve, tranne che al botteghino dello stadio dove i residenti delle provincie di Spezia e Massa Carrara potranno acquistare i tickets senza senza fidelity card. Sul fronte tecnico i bianchi hanno svolto ieri pomeriggio una seduta di allenamento. Assenti gli infortunati Zovko, Sala, Moutinho, Holm, Maldini e Bastoni, tutti irrecuperabili contro i rossoneri. Il vice capitano spezzino ha effettuato nel pomeriggio gli esami diagnostici del caso per verificare l’entità dell’infortunio patito nella fase di riscaldamento a Cremona, stamani se ne conoscerà l’esito. Sabato mancherà anche Agudelo, squalificato dal giudice sportivo. Chi dovrebbe essere nella lista dei convocati è Zurkowski, già presente a Cremona.

Fabio Bernardini