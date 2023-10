Aquilotti a La Spezia: con la capolista serve un'impresa

Mission impossible per la Primavera di Beppe Vecchio, impegnata questa mattina alle 11 nella sfida contro il Bari di Giampaolo, primo in classifica a punteggio pieno nel campionato Primavera 2 girone B. Si giocherà al centro sportivo ‘Antonucci’ di Bitetto. Per la formazione aquilotta, partita ieri con l’aereo da Pisa, l’inizio di campionato non è certamente stato dei migliori considerando le tre sconfitte consecutive, complice le molte defezioni di giocatori chiave e una rosa composta da atleti giovanissimi. Per la gara odierna il tecnico aquilotto non potrà disporre degli infortunati Bordin, Piccioli e Foce, torneranno disponibili dal primo minuto Lari e Benvenuto. Arbitrerà la gara Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Davide Fedele e Angelo Tomasi, entrambi della sezione di Lecce.

Fabio Bernardini