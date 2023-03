Aquilotte super con Peroni e Locci

Doppio, netto, successo per le aquilotte nei campionati regionali under 17 e under 15. Le ragazze allenate da Franco Danuvola hanno vinto 5-1 a Multedo contro la Levante C, mentre la squadra di Jacopo Foschi ha battuto 6-1 la Praese al Ferdeghini.

Levante C - Spezia 1-5

LEVANTE C: Mejia, Bruzzone, Dal Pozzo, Lipardi, Ricci, Moramarco, Longobardi, Gagliardi, Mancin, Pastorino, Brozzu. Sono entrate: Ferrari, Milanese, Patrone, Calvi. Allenatore: Imperato.

SPEZIA: Venè, Manco, Chichane, Colaiacomo, Simonelli, Venturini, Ordura, Marcarelli, Peroni, Argentato, Brunetti. Sono entrate: Iaccarino, Arzà, Molinari, Borgetti. Allenatore: Danuvola.

Reti: 3 Peroni (S), Ordura (S), Argentato (S), Gagliardi (L).

Spezia - Praese 6-1

SPEZIA: Iaccarino, Carlini, Viaggi, Scarascia, Ghita, Locci, Scottu, Tedesco. Sono entrate: Firenze, Fazio. Allenatore: Foschi. PRAESE: Ion, Persico, Preti, Bruno, Becchio, Durante, Seripa, Robello, Boccone. Entrata: Fedele. Allenatore: Prampolini.

Reti: 4 Locci (S), 2 Tedesco (S), Robello (P).