Aquilotte sottotono battute su rigore 5° posto si allontana

Real Meda

1

Spezia

0

SPEZIA: Gallego, Duarte, Ciccarelli (46’ Tumane), Barraza (90’ Viscuso), Gino (68’ Girolamo), Lazzara, Cardoso, Dezotti, Mazzieri (55’ Omokaro), Duce (82’ Carabott), Ruzafa. A disp: Maarouf, Giordano, Larroussi. All. Ferrarese.

REAL MEDA: Ripamonti, Roma (72’Podda), Ivanova, Longo, Rovelli, Mariani (68’ Carabetta), Molteni (68’ Ragone),Arosio, Moroni (88’ Gomez), Campisi, Ferrario. A disp; Barzaghi, Roventi, Sironi, De Zen, Kouda. All: Turano.

Arbitro: Scuderi di Verona, assistenti Crespi e Amato.

Reti: 36’ Moroni (rig.)

Note: ammoniti Duce e Duarte.

MEDA – Si allontana l’obiettivo del 5° posto per le aquilotte di Ferrarese, il Meda vince 1-0 ma solo la Gallego in gran giornata evita una sconfitta più rotonda. Almeno quattro grandi parate limitano il passivo. Spezia che con l’addio all’unico obiettivo, la Coppa, sembra svuotato e demotivato. Spezia sempre poco pericoloso e non basta l’assenza della Gamache per giustificare risultati non previsti. Il gol su rigore della Moroni per intervento scomposto della Duarte sulla Molteni.

Risultati: Baiardo-Lucchese 2-1, Ivrea-Monza 8-2, Orobica-Vittuone 7-0, Pinerolo- Solbiatese 1-3, Pontedera- Freedom 0-3, Pro Sesto-Su Planu Cagliari 5-1. Riposa Pavia.

Classifica: Pavia 61 punti, Orobica 59, Freedom 57, Pinerolo 55, Solbiatese 45, Spezia 39, Ivrea e Baiardo 36, Vittuone e Meda 32, Pro Sesto 29 Pontedera 23, Lucchese 21, Monza 10, Su Planu Cagliari 4.

Domenica prossima al ’Marchini’ di Castelnuovo Magra arriva la Pro Sesto.

Marco Zanotti