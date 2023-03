Aquilotte impegnate a Castelnuovo nel derby contro il Baiardo

Ventiduesima giornata di campionato nella serie C femminile,, meno nove alla fine e lo Spezia oggi può ancora allungare sulla zona rossa ormai alle spalle e cercare quel quinto posto che sarebbe un bel successo. Arriva il Baiardo, in un derby che ha visto le squadre incontrarsi gia tre volte, all’andata vinsero le genovesi 2-1 e in Coppa Italia nel doppio confronto ha avuto la meglio la squadra di Ferrarese vincendo a Genova al ritorno 4-3 dopo lo svantaggio di 3-1 a dieci minuti dalla fine (1-1 ) alla andata Per la sfida odierna, il via alle 15,30 a Castelnuovo Magra, direzione di Ammannati di Firenze con assistenti Pampaloni della Spezia e Perlamagna di Carrara. Le convocate: portieri Maarouf, Gallego e Giordano; difensori Gino, Barraza, Viscuso, Duarte, Larroussi, Mazzieri, Omokaro; centrocampisti Lazzara, Ciccarelli, Cardoso, Dezotti e Girolamo; attaccanti Duce, Ruzafa, Gamache e Carabott. Con il mister il vice Dakay, il fisioterapista Bottigliero, e l i dirigenti ufficiali Guidetti e Gogu.

