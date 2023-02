Aquilotte, derby con la Lucchese

Derby in terra toscana per le aquilotte nella serie C femminile di calcio. Con un unico risultato a disposizione. I tre punti contro una squadra in grave difficoltà e impantanata nella zona bassa della classifica. Per le ragazze allenate da Ferrarese l’unico risultato è la vittoria, che non serve per il campionato, ormai andato, ma per il morale in vista della Coppa Italia. Domenica 5 c’è infatti la sfida a Castelnuovo in gara unica contro il Lumezzane. Oggi si gioca alle 14,30 al campo sportivo Saltocchio di Lucca con direzione di Gallo di Bologna. Convocate: Portieri Maarouf, Giordano e Gallego; difensori Viscuso, Barraza, Gino, Larroussi, Duarte, Mazzieri; centrocampisti Ciccarelli, Girolamo, Lazzara, Cardoso, Dezotti; attaccanti Duce, Ruzafa, Gamache, Carabott. Al seguito anche Tumane però non ancora disponibile. Con il mister il vice Dakay, il fisioterapista Bottigliero, i dirigenti Guidetti e Gogu.

M.Z.