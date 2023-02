Aquilotte deludenti nel derby a Lucca punite dalla ex Fenili

Prova superficiale e presuntuosa delle aquilotte nel derby contro la Lucchese delle tante ex (Lehmann, Catalano, Fenili, Bengasi, Valtolina e la tm Botti). Il patron Conte, che è di Lucca e tiene a questa partita tantissimo, se ne va triste e arrabbiato. Squadra inconcludente, gioco neppure l’ombra e anche ieri cambi con il contagocce. Nel primo tempo tre occasioni sprecate, poi la Fenili freschissima ex con una doppietta al 46’ e 80’ chiude i conti. Classifica che non cambia per la salvezza.

Spezia: Gallego, Gino, Larroussi, Barraza, Duarte, Lazzara, Cardoso, Dezotti, Mazzieri (75’ Ciccarelli), Ruzafa (87’ Carabott), Gamache. A disp: Maarouf, Giordano, Duce, Girolamo, Omokaro, Viscuso, Tumane.

Risultati: Pinerolo-Pontedera 3-0, Pavia-Meda 2-2, Orobica-Su Planu 4-0, Azalee-Pro Sesto 5-3, Baiardo-Ivrea 5-1, Vittuone- Monza 4-1.

Classifica: Pinerolo 43, Pavia 39, Freedom 37, Orobica 35, Azalee 33, Baiardo e Ivrea 27, Vittuone 26, Spezia 24 Pontedera e Meda 19, Pro Sesto 18, Lucchese 15, Monza 7, Su Planu 1.