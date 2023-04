Aquilotte a Castelnuovo col Pontedera

Derby in serie C femminile tra Spezia e Pontedera questo pomeriggio al Marchini di Castelnuovo Magra. Il via alle 15,30 arbitra Tedesco di Battipaglia con assistenti Troina di Genova e Venditti della Spezia. Aquilotte che vengono dalla cocente delusione dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, unico obiettivo stagionale rimasto. Il campionato non ha piu nulla da dire se non tentare un sesto posto che comunque conta poco ai fini della classifica. In serie C il secondo o l’undicesimo posto valgono in egual misura. Comunque il campionato va onorato e quindi finire al meglio è una gratificazione che direzione sportiva e tecnica devono al patron Armando Conte. Quest’ultimo sempre più convinto di cambiare parecchio e se decidere di andare avanti. Convocate Gallego, Giordano, Maarouf, Gino, Duarte, Larroussi, Tumane, Mazzieri, Omokaro, Viscuso, Ciccarelli, Dezotti, Cardoso Girolamo, Ruzafa, Duce e Carabott. Out Gamache ancora alle prese con un problema al collo. M.Z.