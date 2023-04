Aquile, sono mancati il gioco e il carattere

Uno Spezia deficitario sia sul piano del gioco che su quello del carattere è quanto emerge dalla stampa nazionale. Sulla Gazzetta dello Sport, Filippo Grimaldi scrive di "evidenti limiti caratteriali dei liguri, già palesati in modo evidente in tempi recenti" e poco dopo che "La sterilità offensiva degli uomini di Semplici è ben nota". Sul Corriere dello Sport-Stadio che riserva al match un quarto di pagina, secondo Federico Gennarelli "le Aquile mettono in campo una delle peggiori prestazioni dell’anno. La carica e la grinta finiscono presto", più avanti lo stesso sostiene che "la squadra di Semplici è apparsa involuta, abulica, con poche idee" e sottolinea come "per la prima volta la Ferrovia alza la voce". Su Tuttosport, Armando Napoletano rileva che "Semplici sceglie la linea Macia, quella del direttore generale, quasi dettata: Wisniewski preferito a Nikolaou, Esposito a Reca, Kovalenko per Bourabia, mentre Shomurodov sostituisce Nzola infortunato. Il frutto del mercato di gennaio, che ha zavorrato la squadra, con i Platek spettatori all’incasso.

Cinque cambi rispetto al derby con la Sampdoria, mai così tanti nell’era post Gotti" (altresì, il medesimo aveva premesso che "gli aquilotti crollano, inermi"). Passando ai quotidiani politici, trafiletto in orizzontale comprendente pure Lecce-Udinese sul Corriere della Sera, dove si chiude con questo bilancio…"dall’arrivo di Semplici al posto di Gotti, in nove partite sono tre le sconfitte, cinque i pareggi e una sola vittoria". Solo il tabellino sulla Stampa, idem sulla Repubblica, dove però nelle pagine "genovesi" Marco Ferrari inizia con un "Non ci resta che piangere" in quanto "Aquile spuntate con il trio Shomurodov-Verde-Gyasi che praticamente non arriva mai in porta". Pagelle, bisogna scavare per trovare qualche 6,5, lo prende Dragowski su Gazzetta e Tuttosport e Wisniewski sul Corriere-Stadio.

Andrea Catalani