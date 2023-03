Aquile, la missione impossibile Fare risultato contro una big

Il confronto impietoso nei numeri tra lo Spezia e l’Inter, arruola il match di venerdì sera, al ‘Picco’ (ore 20,45), al rango di una ‘mission impossible’ per le Aquile. Cinquanta i punti totalizzati dai nerazzurri, attualmente al secondo posto in classifica, più del doppio di quelli realizzati da Gyasi & C. (21); 46 i gol all’attivo (secondo miglior attacco del campionato) e 28 quelli subiti da sponda interista, a fronte delle 21 reti realizzate e dei 41 gol incassati dagli Aquilotti. Una sorta di Davide contro Golia, anche se lo Spezia e la sua gente non vogliono alzare bandiera bianca senza aver ‘lottato’ fino all’ultima stilla di sudore. Una cosa è certa, per ottenere un risultato positivo contro la formazione di Inzaghi, che per la prima volta in questa stagione si presenterà al gran completo, serviranno tre componenti: una prestazione perfetta da parte degli Aquilotti sperando in una giornata-no dei meneghini, un briciolo di fortuna e il consueto sostegno eccezionale del popolo spezzino. Dopo 25 giornate di campionato, le Aquile puntano a sfatare il tabù di zero vittorie conquistate con le big. Ci sono andati vicini contro l’Atalanta, raggiunti all’ultimo tuffo dopo il vantaggio 2-0, hanno visto sfumare in zona Cesarini i pareggi contro il Milan a San Siro e contro il Napoli al ‘Maradona’, perdendo di misura solo nei minuti finali. Ora, Dragowski & C. vorrebbero tornare a imitare le imprese realizzate nei precedenti campionati dai predecessori: le vittorie dello Spezia di Italiano contro il Milan e il Napoli (entusiasmanti anche i pareggi contro l’Inter scudettata, l’Atalanta e la Roma), bissate nello scorso torneo dalle Aquile di Motta. Gli uomini di Semplici dovranno davvero mettere il cuore oltre l’ostacolo per conquistare un risultato prezioso contro la corazzata Inter: i tre punti sulla carta sono improbabili ma nel ‘catino’ del ‘Picco’ non impossibili. In tal senso Nzola scalda i motori per scalare la classifica marcatori che lo vede in quarta posizione con 11 gol (il 52% delle reti dei bianchi), magari traguardando la seconda piazza occupata proprio dall’interista Martinez.

Fabio Bernardini