Aquile a due facce Maldini sugli scudi

Come col Sassuolo quello di fronte alla Salernitana è stato uno Spezia a due facce, solo che quella buona stavolta è stata quella del secondo tempo, così valuta la stampa nazionale che nel contesto vede inoltre un grandissimo Maldini all’orizzonte. Sul Corriere dello Sport-Stadio, Federico Gennarelli pone l’accento sullo spettacolo che la partita è stata, però viene specificamente agli Aquilotti solo verso la fine quando scrive che "la sfida a distanza fra Shomurodov e Dia va proprio all’uzbeko". Più avanti si legge che "la squadra di Semplici non molla mai e soprattutto non dà mai per persa la partita fino al triplice fischio".

Anche La Gazzetta dello Sport guarda nello specifico alle Aquile quasi in chiusura di testo, quando Luca Taidelli dice che "nell’intervallo però Semplici sveglia i suoi e disegna un 4-1-4-1 con Ekdal davanti alla difesa, Bourabia e Zurlowski ad alzare il baricentro e soprattutto Maldini e Agudelo a creare superiorità sulle fasce". A quest’ultimo riguardo Armando Napoletano fa eco su Tuttosport, dove si legge che Semplici "con il milanista e Agudelo, alza tutto ed attacca". Venendo ai giornali politici, solo il tabellino sia sul Corriere della Sera che su La Stampa, sarebbe lo stesso su Repubblica se non fosse che c’è Lorenzo Mangini a pronunciarsi nelle pagine "genovesi" del quotidiano: "Lo Spezia muove la classifica, ma l’1-1 con al Salernitana ha un sapore dolceamaro", inoltre pure ivi si rileva il cambio di marcia grazie a quei due, "Decisivi gli strappi di Maldini e Agudelo". Infine, "lo spirito della ripresa, unito al sostegno del pubblico, sono patrimoni importanti, come la crescita di Maldini". Pagelle. Si va dal 5 al 6,5 con le seguenti eccezioni: 7 a Maldini dalla Gazzetta, a lui ed Ekdal dal Corriere dello Sport, sempre a lui e ad Agudelo dalla Repubblica; ancora a lui e a Shomurodov sulla Stampa (soltanto a quest’ultimo invece sul Corsera).

A. Catalani