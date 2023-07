Antonucci arriva a La Spezia nel week end: tutti gli aggiornamenti

L’attaccante Mirko Antonucci ha salutato i suoi ex compagni del Cittadella, con i quali si è allenato fino a sabato e si aggregherà al gruppo aquilotto presumibilmente nel fine settimana a Spezia, tenendo presente che venerdì prossimo terminerà il ritiro di Santa Cristina. Stesso discorso per l’attaccante Francesco Pio Esposito. Eduardo Macia vorrebbe poi definire al più presto le cessioni di Nzola e Holm. La Fiorentina ha ormai individuato nel bomber franco-angolano il sostituto di Cabral, destinato al Tottenham, il nodo è l’offerta di dieci milioni di euro che non collima con le richieste dello Spezia. Stesso discorso per Holm alla Juve, con Giuntoli interessato allo svedese e con il Napoli sullo sfondo. Mancano però le proposte ufficiali di acquisto.

