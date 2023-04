Antica Luni ribalta il Pegazzano e si salva

ANTICA LUNI

3

PEGAZZANO

1

ANTICA LUNI: Ratti, Antompaoli, Nardi, Guerrieri (65’ Brigato), Marku, Fruzzetti, Caffaz, Tortelli (60’ Mallegni), Blandini, Marinari (88’ Borghetti), Bertini (55’ Crocetti). All. Vatteroni.

PEGAZZANO: Delfreo, Rovani, Dascanio, Raimondi, Venturotti, Cagetti, Caneri, Liguori, Romeo, Cozzani (70’ Iaione), Sechi (60’ Malgarotto). All. Pedretti.

Arbitro: Tanzella della Spezia.

Marcatori: 8’ Romeo, 70’ Marinari, 72’ Caffaz, 90’ Crocetti.

LA SPEZIA – Fa festa l’Antica Luni che vince lo spareggio contro il Pegazzano e ottiene la salvezza. Una stagione sofferta per la neo promossa gialloazzurra che però non ha mai mollato neppure quando l’ultimo posto è stAto spesso solitario arrivando a recuperare terreno e a contendersi nello spareggio del "Tanca" la permanenza in Prima categoria. Gli spezzini sono partitI meglio sbloccando il risultato con Romeo, ma nella fase conclusiva del match l’Antica Luni ha messo il turbo e si è imposta con le reti di Marinari, Caffaz e Crocetti.