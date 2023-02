Antica Luni recupera in casa del Casarza

E’ una grossa occasione per entrambe le contendenti. Il recupero del campionato di calcio di Prima categoria in programma stasera potrebbe consentire ai padroni di casa del Casarza Ligure di riaffacciarsi alla zona play off mentre ai ragazzi dell’Antica Luni di proseguire con rinnovato entusiasmo nella lotta salvezza. La formazione diretta da mister Ivan Vatteroni arriva infatti in gran salute e con il morale a mille grazie al brillante successo di domenica ottenuto contro la capolista Sporting Aurora. Un momento di rilancio per i gialloazzurri che dopo un girone di andata difficile hanno ingranato la marcia giusta e adesso ’ringhiano’ sulle concorrenti. Si gioca alle ore 20.30 arbitra Martini di Genova.