Antica Luni La sconfitta nel finale

CASARZA LIGURE

2

ANTICA LUNI

1

CASARZA LIGURE: Sepulveda, Rolandi, Spena, Giofrè, Bertagna, Botti, Asimi, Polverini, Rossetti, Pimentel, Richerme. All. Stagnaro

ANTICA LUNI: Mallegni, Caffaz, Antompaoli, Marku, Nardi, Bertini, Piccini, D’Agostino, Tortelli, Brigato. All. Vatteroni.

Arbitro: Martini di Genova

Marcatori: 5’ Marinari, 25’ Rossetti, 89’ Asimi.

CASARZA – Una gara strana che l’Antica Luni ha perso proprio nei minuti conclusivi. In realtà si è giocato soltanto il secondo tempo, quello mancante nella sfida del campionato di Prima categoria di qualche settimana fa poi sospesa sul momentaneo risultato di 1 a 1 a causa del maltempo. Per altro l’Antica Luni ha dovuto giocare la continuazione in inferiorità numerica già dal fischio d’inizio in quanto nella precedente prima parte di partita interrotta era stato espulso Rossi. Nel corso dei 45 minuti ancora da disputare ha ricevuto il cartellino rosso anche Caffaz lasciando quindi la squadra in 9 nella parte finale. Quando ormai il risultato di parità sembra essere alla portata il Casarza Ligure ha risolto il confronto con Asimi. Per la compagine allenata da Ivan Vatteroni si è così interrotto un ottimo momento di rendimento che ha comunque riacceso la corsa salvezza per i gialloazzurri.