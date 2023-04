Anica Borio istruttrice di ginnastica dinamica

Nello staff tecnico della Npsg Trading Logistic Volley Spezia che milia nel campionato di serie B maschile spicca la figura della professoressa Anica Borio, laureata magistrale in scienze motorie e preparatore atletico della società biancazzurra. Ruolo che ricopre anche per un’altra importante realtà cittadina, la Cestistica Spezzina che milita nella serie A2 di basket.

"Nel 2018 – racconta la professiressa Borio che è anche docente di scienze motorie e sportive - ho iniziato il percorso per diventare istruttore di ginnastica dinamica militare italiana. Si tratta di una metodologia sportiva riconosciuta e certificata dal Coni che consiste in esercizi completamente svolti a corpo libero, adatti a tutti e per tutti i livelli di preparazione fisica, che servono a sviluppare e migliorare diversi aspetti, sia corporei che mentali, come la forza, la resistenza, la velocità, mobilità, ma anche la fiducia in se stessi e la forza di volontà".

"Nel 2019 – prosegue la professoressa Anica Borio – abbiamo inaugurato il primo centro in Liguria con sede a Sarzana e pochi mesi dopo ci siamo spostati ad Arcola in una palestra molto più grande. Siamo partiti con soli 9 iscritti – conclude con orgoglio – ma ora fanno parte di questo gruppo oltre 40 persone".

Ilaria Gallione