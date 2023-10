Angelini, un’altra impresa da urlo. Lo spezzino domina in Turchia

Nuova impresa dello spezzino Samuele Angelini delle Fiamme Oro, che ha vinto l’Europe Triathlon Cup Yenisehir, ultima gara del circuito continentale. Grazie ad un’importante prova di corsa finale, sul percorso turco è riuscito prima a recuperare i fuggitivi e poi a vincere la volata con un decisivo allungo negli ultimi 200 metri. Correre al ritmo di 3’ al chilometro, dopo aver nuotato 750 metri e pedalato per 20 chilometri, è assolutamente degno di nota. Non per niente Samuele si è messo alle spalle degli olimpionici. Proprio per questo ha ricevuto i complimenti diretti di Stefano Mei, attuale presidente Fidal e di Federico Leporati, storico tecnico dell’atletica, oggi responsabile del settore mezzofondo della nazionale. Angelini ha così centrato la sua seconda vittoria in Europe Triathlon Cup, dopo quella di Kitzbuhel di giugno. Nel dettaglio, dopo un nuoto che non ha creato particolari scossoni, sono andati in fuga in cinque: Dey (Gran Bretagna), Lerno (Francia), Diener (Germania), Dodi (Ungheria) e Faeh (Svizzera). Il gruppo, ridotto a quattro dopo la scivolata dell’ungherese, è arrivato al cambio con oltre 30’’ sul plotone condotto da Stateff e con tutti gli italiani. La corsa ha determinato le prime posizioni, con il recupero di Samuele che, nell’ultimo chilometro, ha agganciato il britannico Dey e lo ha superato. "Non è uno straordinario talento Samuele, sebbene indubbiamente sia un buon atleta – dichiarano dalle Fiamme Oro – . Certo, il ragazzo possiede rare doti mentali ed umane. Un binomio necessario e non comune. Un percorso di costruzione mai interrotto, condotto sempre con umile impegno nella sezione giovanile delle Fiamme Oro. Il valore aggiunto in questo percorso. Dunque, nulla è impossibile ma nulla arriva per caso". Angelini è stato convocato per la chiusura della World Cup, domenica 12 novembre a Vina del Mar, in Cile, su distanza sprint, la gara mette in palio punti per il ranking olimpico.

Marco Magi