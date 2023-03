Ampadu-Krollis, derby ’aquilotto’ in Nazionale

Tempo di Nazionali, dieci Aquilotti in giro per il mondo. L’unico azzurro è l’Under 21 Esposito, che ha ben figurato in Serbia (contro una squadra già proiettata al prossimo biennio e quindi molto più giovane) nell’amichevole vinta 0-2 con doppietta dell’arcolano Mulattieri, ex aquilotto del Frosinone, ma di proprietà Inter. Stasera (ore 20, streaming sul sito Figc) altra amichevole a Reggio Calabria contro l’Ucraina, ma è probabile che sia Esposito, sia Mulattieri lascino spazio ad altri giocatori per dare modo al C.T. Nicolato di valutare un po’ tutti in vista della fase finale. In Svezia-Belgio (0-3, tripletta di Lukaku) non c’erano né Ekdal né Holm: influenzato il mediano (ha giocato il suo omonimo Hjalmar, classe 1998, difensore del Burnley), in via di recupero il terzino, dato in formazione per oggi (ore 20.45) contro l’Azerbaijan di De Biasi. Panchina per Dragowski in Repubblica Ceca-Polonia 3-1, titolare lo juventino Szczesny, che con ogni probabilità difenderà i pali anche stasera a Varsavia (ore 20.45) contro l’Albania dell’ex aquilotto Ismajli; in campo anche il fresco ex Kiwior. Nel panorama di Euro 2024 domani (ore 20.45) c’è anche un piccolo derby in casa Spezia, tra il Galles di Ampadu (nella foto) e la Lettonia di Krollis. Sabato ottimo pareggio per i gallesi in Croazia (1-1 al 93’, con Ampadu impiegato come centrale di sinistra a centrocampo nel 4-4-2), mentre Krollis è subentrato al 56’ nella sconfitta in amichevole in Irlanda (3-2). L’unico spezzino impegnato in Coppa d’Africa era Nzola con la sua Angola, sconfitta giovedì dal Ghana (1-0). Nel retour-match di stasera lo spezzino non ci sarà, fermato da un problema muscolare che lo ha fatto uscire al 65’ e che speriamo non metta a repentaglio la trasferta di Firenze (domenica con la Salernitana il bomber è squalificato).

L’uzbeko Shomurodov è impegnato in due amichevoli: dopo essere stato decisivo con il suo gol nell’1-0 alla Bolivia, domani l’attaccante in prestito dalla Roma se la vedrà contro il più quotato Venezuela, che schiera Torregrossa in forza al Pisa in serie B . Infine due giovanissimi: l’under 21 sloveno Cipot è partito titolare nel 4-2-3-1 (mezzala sinistra) nello 0-0 con la Slovacchia e ieri era impegnato con l’Azerbaijan, entrambe amichevoli; Beck con l’under 18 danese sta anch’egli disputando una piccola tournée di amichevoli: titolare nel 2-1 alla Norvegia, riserva nel 3-2 alla Repubblica Ceca, chiusura con la Svezia domani.

Mirco Giorgi