Amichevoli di prestigio Oggi tocca al Wolfsburg

Amichevole di prestigio oggi (ore 17, diretta streaming su Youtube) per lo Spezia, impegnato contro il Wolfsburg, formazione di primo piano della Bundesliga, con uno scudetto al suo attivo conquistato nel 2009 e ben 9 partecipazioni alle coppe europee (con due quarti di finale in Champions League), reduce dall’ottavo posto della scorsa stagione, con qualificazione europea sfumata in extremis. Un test molto severo, contro un club diretta emanazione della Volkswagen, colosso automobilistico che ha sede proprio nella città della Bassa Sassonia. Si gioca a Villingen-Schwenningen, sede del ritiro precampionato dei Lupi tedeschi, nel Baden Wurttenberg, distretto di Friburgo, alle porte della Foresta Nera, a pochi chilometri dal confine svizzero e a circa sei ore di macchina dalla nostra città, circostanza che quasi certamente muoverà qualche supertifoso ad avventurarsi in quelle lande nonostante internet. Lo Spezia partirà stamattina in aereo da Genova e tornerà immediatamente in Italia a partita finita per riprendere domani gli allenamenti a Pontremoli.

Una linea condivisibile, quella di disputare amichevoli contro avversarie di rango invece dei soliti galoppi senza senso, che domenica (ore 18,30) avrà un’ulteriore appendice in uno scenario totalmente diverso: lo Spezia, infatti, si recherà a Palma di Maiorca, nelle Isole Baleari, per incontrare il R.C.D. Mallorca, squadra della Liga spagnola, con le stesse modalità di toccata e fuga della trasferta tedesca, con partenza e arrivo in giornata. Al check in di stamattina a Genova, per imbarcarsi sul charter che atterrerà a LahrSchwarzwald, si presenteranno anche Mirko Antenucci e Francesco Pio Esposito, finalmente ufficializzati nella giornata di ieri e subito convocati da Alvini. Ufficializzata anche la cessione di Emil Kornvig al Cittadella. Alvini utilizzerà queste due amichevoli per cominciare a trarre delle conclusioni, quanto meno in vista della prima partita ufficiale di Coppa Italia lunedì 14 (ore 21) a Cesena contro il Venezia, nonché con il campionato alle porte. Auspichiamo che oggi la squadra ricordi in maniera appropriata l’ex capitano Ferruccio Incerti. In attesa del verdetto del Tar che arriverà in giornata, la Lega di Serie B ha deciso nell’assemblea dell’altro ieri di andare avanti comunque, senza le squadre indicate come "X "e "Y", le cui partite saranno rinviate in attesa di sapere chi occuperà definitivamente i posti vacanti: un verdetto per il quale potrebbero passare molte settimane, visto che il Consiglio di Stato si pronuncerà in grado di appello rispetto al Tar il 29 agosto e non sono da escludere code ulteriori. Il campionato inizierà quindi il weekend dopo Ferragosto, a questo punto rendendo pressoché sicuro per lo Spezia il rinvio della seconda giornata, originariamente prevista con il Lecco fuori casa all’Euganeo di Padova. Il classico caos all’italiana di cui avremmo fatto volentieri a meno.

Mirco Giorgi