Amegliese vittoriosa col rigore di Canciello

Bolanese B

0

Amegliese

1

BOLANESE B: Lombardo, Bertoni (50’ Fregosi), Catalani, Giampietri, Billi, Seravini, Arzà, Tempesta (69’ Pergolizzi), Sturlese, Plicanti, Franceschini (50’ Del Gaudio). All. Adorni.

AMEGLIESE: Luccetti, Cattani, Greco (58’ Latino), Coda, Canciello, Cervia, Baldini, Pardi, Bascherini, Masini, Rolla (74’ Frulletti). All. Giorgini.

Arbitro: Coccoluto della Spezia.

Marcatore: 68’ Canciello (rig.).

Note: espulso al 72’ Tempesta dalla panchina della Bolanese B.

BOLANO – L’Amegliese, in attesa che oggi la capolista Brugnato giochi in casa del Nave, raggiunge momentaneamente la testa della classifica del girone F di Seconda categoria. Infatti il team di Gian Luca Giorgini espugna il ‘Bertolotti’ di Bolano battendo per 1-0 la Bolanese B nell’anticipo della diciannovesima giornata. Decide al 68’ Canciello che trasforma un calcio di rigore assegnato a causa di un fortuito tocco di mano in area di Fregosi che l’arbitro reputa volontario. In precedenza al 10’ Bascherini mette alto di testa da buona posizione. Al 31’ Masini manca, da pochi passi, la deviazione vincente. Al 33’ sempre Bascherini impegna Lombardo. Al 38’ pericoloso tiro-cross di Giampietri che Luccetti devia in corner. Al 41’ Bascherini si libera bene ma fallisce la conclusione finale. Al 44’ Luccetti è bravo su tiro dal limite di Tempesta. Un minuto dopo Coda su punizione calcia di poco fuori. Nei minuti di recupero al 48’ Bascherini coglie una clamorosa traversa a porta vuota. Negli ultimi venti minuti di gara gli ospiti controllano la reazione dei padroni di casa che pur esercitando una pressione costante non riescono a rendersi pericolosi. P.G.