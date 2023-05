Amatori, al via i playoff Locanda Alinò già in finale

Ultima giornata per il campionato calcistico a 7 della Uisp provinciale. Locanda Alinò, prima nel Girone 1, accede direttamente alla finalissima scudetto. La contendente arriverà dai playoff (Pizzeria Bacetto-Avosa e Pellegrini Gomme-La Gira Of Chelli). Con il Ristorante Pin Bon retrocesso, poi ci saranno i playout Saja-Levanto e Leta1990-La Vigna Portovenere. Per le serie più basse, Piccolo Eden Licciana promosso nel Girone 1, Bar Cavour nel Girone 2 e Arci Canaletto nel Girone 3.

GIRONE 1

Pellegrini Gomme-Pin Bon 8-2 (Cupini 3, Battolla 2, Angella, Oreggia, Vernazzani; Bellavigna, Grella), La Gira Of Chelli-Bacetto Sarzanese 6-4 (Moreni 2, Uka, Llozhi, Pedata, Diamanti; Raisa, Codacci, Delfini, Pellini), La Vigna Portovenere-Locanda Alinò 9-7 (Raggi F. 5, Vareschi 4; Novani 2, Gambino 2, Agrifogli, Fjolla, Coppola M.), Leta1990-Saja Srl 2-2 (Polizza 2; Venè 2), Sesta Godano-Levanto 4-1 (Prosperini 2, Taddei, Visigalli; Berettieri R.). Classifica: Alinò punti 33; Bacetto Sarzanese 28; Pellegrini 24; La Gira 23; Avosa 21; Sesta Godano 19; La Vigna e Saja 17; Leta 15; Levanto 12; Pin Bon 10.

GIRONE 2

Sottosopra-Real Dlf Chiara-0-4 per rinuncia, Tappezzeria Baldassini-Bagnone 2-3 (Borsi, Baldassini G.; Fabiani, Costa L., Davini), Bar Ravenna-Piccolo Eden Licciana 6-5 (Del Bene 3, Arini 2, David; Fiasella 2, Micheli F., Veroni), Realchiappa-Moto Masini 4-4 (Porrini 3, Bellettini; Masini M. 3, Ferravante), ReboccoVf Alinò-Fuoricampo 5-1 (Bruccini 3, Bonifacio, Giansanti; Cariola), Marola-Sporting Bacco non disputata (in attesa della decisione del giudice sportivo). Classifica: Piccolo Eden punti 32; Realchiappa 29; ReboccoAlinò 28; Baldassini 26; Bacco 24; Dlf, Masini e Bagnone 22; Ravenna 18; Marola 17; Fuoricampo 15; Sottosopra 6.

GIRONE 3

Asd Veppo-Sao Steo 6-1 (Rebecchi 3, Coiro, Fontanabona M., Varsi; Toracca R.), Alinò 3-Delta del Caprio 9-8 (Mitta 5, Rossi G. 2, Giovannini, Scatena; Staghezza 6, Lusuardi, Gnetti), Autoservice Cassana-Traverde La Spezia 2-1 (Grossi, Licari; Patrone), Bar Cavour-Riomaior Bar O’netto non disputata (in attesa della decisione del giudice sportivo), Ccr Muggiano-Fuoricampo La Foce 0-3 (Colombo D., Fornoni, El Caidi H.). Classifica: Cavour punti 31; Riomaior 30; Veppo 28; Muggiano 26; Fuoricampo 25; Delta 23; 30 Denari 18; Sao Steo 12; Cassana 10; Alinò 3 7; Traverde 6. Girone 4 Veppo 2-Ac Viano Bar Picchi 4-3 (Basile 2, Sartelli, Fiorucci; Cozzani I. 2, Berettieri E.), La Bottiglia-Anglotech 2-3 (Carcione 2; Carmè 2, Mangano), Arci Canaletto-Biassa 7-2 (Mendoza Sanchez 2, Argenziano 2, Grondona, Rapallini A., Quaranta; Gianardi M., Gianardi S.), Sarzanello-Dl Stella Rossa Canaletto 10-0 (Isoppo 7, Gazzotti 2, Conti A.), Monti-Atletico Tresana 3-2 (Barbieri S. 3; Ajbikaj, Lopriore), Sesta Godano 2-Atletico Gragnola 4-4 (Pecoraro, Careddu, Prosperini, De Vincenzi; Spadoni, Pucciarelli, Argenti, Costa A.). Classifica: Canaletto punti 37; Tresana 34; Monti e Gragnola 32; Sarzanello 29; Anglotech 28; Bottiglia 18; Sesta Godano 2 14; Viano 13; Stella Rossa e Biassa 10; Veppo2 6.

Marco Magi