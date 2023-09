Alvini: "La Reggiana è stata più brava di noi"

Piove sul bagnato, si dice sempre quando le cose non vanno. Niente da salvare nella sfida contro una normalissima squadra, la Reggiana, esaltata da troppi errori dello Spezia. Spezia disorganizzato, molle, mai in partita. Questa la foto che arriva dal Manuzzi. E sono quattro le sconfitte di fila, mai l’idea di poter cambiare il corso della partita. Per lo Spezia e il suo condottiero cominciano a diventare troppe le partite in cui manca la vittoria. E la classifica fa tremare i polsi. Questa squadra ha valori troppo importanti per fare figure così. E alle porte arriverà martedì un Brescia che potrebbe solo peggiorare la situazione. Ieri nulla da salvare. Nè alcuni episodi dell’ultimo minuto, il gol di Dragowski annullato (ma l’arbitro aveva già fischiato) e il possibile penalty su Pio Esposito possono cambiare il giudizio.

Mister si aspettava una Reggiana che chiudesse tutti gli spazi?

"Mi aspettavo questa partita, la Reggiana ha meritato di vincere è stata più brava di noi, non siamo riusciti a fare la partita che abbiamo preparato".

Come contro il Como?

"No diversa, contro il Como abbiamo sbagliato partita, oggi la Reggiana è stata più brava. Ci sono i meriti dell’avversario. Ci abbiamo provato, ma la realtà e che non siamo stati bravi".

Oggi sempre secondi sulle palle, lei crede in questa squadra?

"La squadra si allena bene, ma oggi in campo non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato...".

Cosa si può fare per scuotere questa squadra?

"Vincere martedì, abbiamo l’unica occasione per riprenderci, tutti quanti. Abbiamo fatto un passo indietro rispetto a Venezia. Abbiamo l’opportunità di cancellare la brutta prestazione di oggi. Dobbiamo solo vincere per cancellare oggi".

I tifosi sono usciti prima, lei ha visto la squadra negli spogliatoi, umore sotto i piedi...

"Ci siamo guardati negli occhi, mi aspettavo una partita diversa, dobbiamo riflettere perché non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato".

Primo tempo disastroso, dal punto di vista tecnico e della personalità.

"La Reggina ha fatto bene sotto tutti i punti di vista, noi no, e martedì dobbiamo e possiamo solo riscattarci".

Marco Zanotti