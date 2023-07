Alvini ci mette la firma Il mister oggi al Ferdeghini Visiterà il centro sportivo di Follo e parlerà di mercato con Macia e Melissano L’attaccante Moro dal Sassuolo è a un passo dal vestire la maglia bianca

di Fabio Bernardini

Oggi mister Massimiliano Alvini varcherà per la prima volta la sede del ‘Ferdeghini’, accompagnato dal vice allenatore Renato Montagnolo, dal preparatore atletico Paolo Artico, dal preparatore dei portieri Massimo Gazzoli. A fare gli onori di casa il direttore generale dell’area tecnica Eduardo Macia e il direttore sportivo Stefano Melissano. Il neo tecnico aquilotto apporrà la firma in calce al contratto che lo legherà allo Spezia fino a giugno 2024, con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie A. Per il club bianco, in assenza del presidente Philip Platek, sarà l’amministratore delegato Nishant Tella a sottoscrivere, a distanza, il contratto. A seguire Alvini visiterà il centro sportivo di Follo e si intratterrà con Macia e Melissano per un summit di mercato. Peraltro i contatti tra il tecnico toscano e i due dirigenti sono stati frequenti negli ultimi dieci giorni in funzione della costruzione della nuova squadra 2023-24. La quale, nelle intenzioni del presidente Philip Platek, dovrà essere competitiva per provare a tornare in Serie A, con tempistiche però tutte da verificare tenendo conto del ridimensionamento del budget deciso dalla stessa proprietà. Una situazione, per certi versi similare a quella che si trovò a fronteggiare Guido Angelozzi nel 2018 che, pur nelle ristrettezze del budget, riuscì nel giro di due anni a costruire la corazzata che conquistò la Serie A. Macia e Melissano dovranno essere abili a costruire un complesso forte, nell’ambito di un perimetro economico finanziario ridimensionato rispetto al recente passato.

Difficile ipotizzare una squadra in grado di stravincere il campionato, più probabile un complesso all’altezza che possa rientrare nel lotto promozione per mezzo dei play-off. Detto che Nzola verrà sicuramente ceduto (in ballottaggio tra Fiorentina e Roma), al pari di Verde e Holm ( la Juve è forte su di lui), in entrata il primo ‘colpo’ sarà con ogni probabilità l’attaccante Luca Moro che, non è escluso, possa già essere arruolato per il ritiro di Santa Cristina. Macia e Melissano sono in pressing costante con il ds Rossi e l’ad Carnevali del Sassuolo per ‘strappare’ il prestito del giocatore, magari con la formula del diritto di riscatto. Un affare in dirittura.

Voci da Lecce di un interesse del ds Pantaleo Corvino per Salvatore Esposito nel caso di cessione di Hjulmand, fermo restando che il centrocampista napoletano è considerato un punto fermo per lo Spezia del futuro, al pari di Wisniewski e Bastoni. Qualche innesto a centrocampo è prevedibile (attenzionati Kouan e Santoro del Perugia), anche alla luce delle possibili partenze di Ekdal e Bourabia. Da verificare le posizioni di Dragowski, Amian e Gyasi. Quello che è certo è che Macia vorrebbe consegnare ad Alvini una rosa il più completa possibile già dal ritiro di Santa Cristina.