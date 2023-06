Alvini a un passo dalla firma con lo Spezia Decisivo il colloquio fra Macia e Platek

Manca solo il nero su bianco per Massimiliano Alvini come nuovo allenatore dello Spezia. Il tecnico, nato a Fucecchio il 20 aprile 1970, è il prescelto dalla dirigenza aquilotta per guidare lo Spezia nella stagione 2023-24, in B. Salvo accordi in extremis tra il club bianco e Marco Baroni, sarà Alvini il nuovo allenatore aquilotto. Ieri notte, nel corso di una call tra il direttore dell’area tecnica Eduardo Macia e il patron Robert Platek, si è deciso di virare sul mister toscano, reduce dall’esperienza non positiva con la Cremonese in A, ancora sotto contratto con il club lombardo (si sta lavorando per la risoluzione consensuale). Una decisione, quella presa da Macia e Platek, che è la risultanza di una serie di valutazioni sia dal punto di vista tecnico ed economico. Nei 5 colloqui avuti da Macia con altrettanti tecnici un aspetto non irrilevante nella scelta finale ha riguardato il budget a disposizione per il futuro allenatore. Ne è conseguito, ad esempio, che le richieste di Baroni, reduce da una salvezza con il Lecce in A, fossero superiori (biennale con ingaggio di oltre 600mila euro a stagione) a quelle di Alvini che si accontenterebbe di cifre più contenute. Stesso discorso per Filippo Inzaghi, con il quale Macia ha parlato. Da capire, a questo punto, i programmi del sodalizio di via Melara, non solo per ciò che concerne le strutture (domani, a Villa Marigola, alla presenza del presidente aquilotto Philip Platek, sarà svelato alla stampa il progetto di ristrutturazione del ‘Picco’) ma anche quelli sportivi. Dopo una retrocessione così amara, frutto di errori in serie compiuti a partire dalla scorsa estate, occorrerà capire se le intenzioni della proprietà americana siano quelle di allestire una squadra altamente competitiva in grado di vincere il campionato o, diversamente, percorrere la strada di un progetto pluriennale di crescita. Crescita che, a dire il vero, si sarebbe dovuta realizzare in A salvo invece assistere a un’involuzione scritta nei numeri: 39 punti nel campionato di A 2020-21, 36 punti nel campionato 2021-22, 31 punti e retrocessione nel campionato 2022-23.

La scelta di Alvini va nella direzione di un calcio propositivo, coraggioso e godibile dopo un anno in cui gli esteti del bel gioco hanno fatto fatica a trovare scampoli accettabili. Alvini, dopo le esperienze nei dilettanti alla guida di Signa, Quarrata e Tuttocuoio, ha iniziato a cimentarsi nel professionismo proprio con la formazione di Ponte a Egola in Lega Pro, nel 2013, per poi passare alla Pistoiese in Lega Pro (esonerato), Albinoleffe in Serie C (9°, 5° posto e esonero), Reggiana (vittoria campionato Serie C e retrocessione la stagione successiva in B), Perugia (8° posto), Cremonese (esonerato).

Fabio Bernardini