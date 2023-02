Allegri chiede una vittoria ampia Ma la Juventus non avrà Chiesa

"Quella contro lo Spezia sarà una partita complicata, il ‘Picco’ è un campo difficile, lì le partite non finiscono mai. I bianchi creano tanto, lo abbiamo visto contro l’Atalanta e il Napoli, ci vorrà una gara fatta con grande determinazione e buona tecnica". Mister Massimiliano Allegri, ieri in conferenza, ha auspicato dai suoi uomini una prova superlativa contro i bianchi per conquistare una vittoria ampia anche nel punteggio: "Spero di vincere tre a zero - ha affermato scherzosamente il tecnico livornese -. A Salerno ho detto ai ragazzi di vincere con più di un gol di scarto perché ora che sono nonno vorrei vedere crescere mio nipote...(ndr. ride)".

Nella lista dei convocati non figurano Chiesa ("È molto affaticato visto che ha fatto due gare in quattro giorni"), Miretti, Milik, Pogba e lo squalificato Bremer. "Rientrerà Perin e giocherà lui in porta - ha continuato Allegri -. Per quanto riguarda gli altri dovrò valutare, stanno recuperando, però ci saranno dei cambi. Kean sarà nell’undici iniziale, così come Rugani in difesa perché abbiamo Bremer squalificato e Bonucci non è ancora pronto per giocare dall’inizio". Il tecnico bianconero ha poi posto l’accento sugli aspetti suscettibili di miglioramento: "Abbiamo fatto nove gol in nove trasferte, bisogna migliorare la percentuale realizzativa".

A margine non sono mancate le parole di stima verso la società: "La Juventus è un club forte perché i grandi risultati arrivano grazie alle grandi società, al di là degli interpreti bravi. La società è la base per fare i risultati e alla Juve è sempre presente, in questo momento più che mai visto che ci hanno tolto quindici punti".

Questa la probabile formazione iniziale (3-5-2): Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic.

Fabio Bernardini