Alessio Benini sul trasferimento di Gyasi "Un addio che potrebbe essere un arrivederci"

Il procuratore Alessandro Benini, intervistato ai microfoni di Radio Sportiva dal collega Marco Bisacchi, è tornato a parlare del trasferimento di Emmanuel Gyasi dallo Spezia all’Empoli: "Da parte di Emmanuel è stato un addio che potrebbe essere un arrivederci. Non è stato un saluto facile perché Emmanuel a Spezia ha costruito gran parte della sua carriera ma anche della sua vita. Si è trattato, però, di un passaggio che andava fatto in primis perché si era creata questa opportunità e poi perché si era chiuso un ciclo". Tra le righe Benini ha rivelato che non c’era solo l’Empoli sul giocatore: "A Big Papa si era interessato anche un club turco di Istanbul, però quello che si cercava e che ci si era ripromessi anche con lo Spezia in sede di rinnovo, era di trovare una soluzione vincente per tutti". Un assunto ben definito in fase di proroga contrattuale: "Il concetto era che noi non si scappava da Spezia, si cercava di trovare una soluzione che accontentasse tutti e questo si è realizzato".

Fabio Bernardini