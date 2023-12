Al tappeto il Follo. Ma scivola anche la capolista Lerici

Perdono entrambe, in attesa del derby che sabato prossimo le opporrà, le due partecipanti della nostra provincia alla Divisione Regionale 1 nello scorso weekend. C’era poco da attendersi magari dal Follo, sconfitto a Santa Margherita Ligure dalla capolista Tigullio, per 73-46. Ma soccombe pure la vicecapoclassifica Landini Lerici a Chiavari, di fronte all’ Aurora, per 73-59 (Blue Sea-Next Step 54-78 e Valpetronio-Villaggio 80-68 gli altri risultati nella 3.a giornata del girone di ritorno). Classifica...Tigullio S. Margherita punti 20, G. Landini Lerici 16, Aurora Chiavarie Next Step Rapallo 12, Villaggio Chiavari e Follo 8, Valpetronio Casarza Ligure 4, Blue Sea Lavagna 0. Sicché l’arrenzione viene un po’ calamitata forse dalla Golfo dei Poeti Spezia, che in Divisione Regionale 2 rifila a Lerici un 61-34 al Villaggio pure chiavarese; per l’occasione coach Gabriele Ricci ha schierato: Spadoni, Giananti D., Traverso, Giananti L., Bodini S., Bombardi, Bodini M., Russo, Ventrone, Santacroce, Tavilla. Vittoriosa per la cronaca, in Serie C femminile, pure la Gino Landini per 72-64 sul parquet della Ponente.