Al PalaMariotti un week end di assoluti zona 1 Peracchini, Frijia e Frascatore all’inaugurazione

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l’onorevole Maria Grazia Frijia e l’assessore allo Sport Marco Frascatore (nella foto) hanno inaugurato ieri la gara assoluti zona 1 di scherma maschile e femminile al PalaMariotti. Anche oggi proseguiranno le sfide con 400 fra i migliori spadisti italiani che si contendono l’ingresso agli assoluti che si terranno sempre al PalaMariotti a giugno.

"Vogliamo far diventare la nostra città la casa della scherma - ha detto Peracchini - lo sport è anche un volano turistico e economico importante per il nostro tessuto commerciale, c’è tutto un circuito che si muove per queste gare che sosteniamo con orgoglio".