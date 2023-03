"Tutti al ‘Mapei’, dovremo essere almeno duemila!". A promuovere la mobilitazione generale di tifosi per il match di venerdì prossimo tra lo Spezia e il Sassuolo è l’icona del tifo spezzino Marco Frione: "Reggio Emilia è dietro l’angolo, organizziamo carovane di macchine e pulmini, in aggiunta ai pullman già predisposti. La squadra se lo merita così come mister Semplici che ha dato una carica e una scossa importanti". Il leader storico degli Ultras Spezia non nasconde i problemi di reperimento di torpedoni, ma va oltre: "È diventato difficile trovare pullman, li stiamo facendo venire da Rimini e ci costano parecchio. Venerdì prossimo, però, potremo sopperire alle difficoltà contingenti visto la vicinanza con la città emiliana". Il popolare Marco, al settimo cielo con gli amici della Vecchia Guardia per la vittoria delle Aquile contro l’Inter, esalta il calore e la passione dei supporter aquilotti ostentata venerdì scorso: "Il pubblico è stato trascinante, ho visto gente di cinquant’anni con le lacrime agli occhi, amici che hanno rischiato l’infarto per le emozioni, tifosi dell’Orgoglio di una certa età impegnati a sventolare bandiere. Insomma, tutto entusiasmante, bisogna cavalcare l’onda. Il match contro il Sassuolo potrà essere un passaggio importante per il nostro campionato, siamo in Serie A, godiamocela tutti insieme".

Fabio Bernardini