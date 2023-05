Al Ct Spezia le sfide della ’Slam by Head’

Conclusa la tappa regionale dello Slam by Head sui campi del Circolo Tennis Spezia, con le finali delle categorie U12, U14, U18 maschile e femminile. Soddisfazione per il club di San Venerio, per i complimenti ricevuti dal responsabile del settore giovanile per la Fitp Liguria, Matteo Repetto, per l’ottima organizzazione della manifestazione. Sotto l’attenta guida del giudice arbitro Antonella Finazzi ed il suo assistente, Andrea Amoroso, con la preziosa collaborazione di Nunzia Racioppi e Patrizia Siri, si sono alternati sui campi di terra rossa ben 168 atleti delle varie categorie. Soddisfatto il sirettore sportivo, Stefano Cipollini che ha partecipato alle premiazioni. Under 18. Maschile: Bibolini Bozano del Tc Genova batte Lo Russo del Park Tennis Club 6-2 7-5. Femminile: Giorgetti dell’Etruria batte Bassi del Circolo Tennis Lavagna 6-3 6-1. Under 14. Maschile: Ruffino del Park supera Varano del Castelletto 6-0 7-5. Femminile: Calzona del Santa Margherita prevale su De Angelis del Park 6-2 6-2. Under 12. Maschile: Macchiavello del Santa Margherita vince con Puppo dello Junior Next Generation 6-1 1-6 10-4. Femminile: Moreno del Park batte Bassoli del Levante 6-0 6-1. Importante vittoria della squadra del Ct Spezia ai fini della permanenza in Serie C: battuto 4-2 a San Venerio il Tennis Chiavari.

Questi i risultati: vittorie del CtS di Bertoneri su Mozzi 6-2 6-2, Guidotti (capitano) su Queirolo 6-0 6-2, Masotti su Viganego 6-4 7-6, Maggi su Tanganelli 6-0 6-2, due sconfitte, quelle di Emanueli e Bertoneri contro Mozzi e Viganego 6-3, 3-6, 16-14 di Maccione e Giangrandi contro Queirolo e Tanganelli 6-0 6-1. Nel frattempo l’ Under 16 maschile del circolo spezzino dopo aver sconfitto il Circolo Tennis Golf Rapallo, vince 2-1 in casa contro il Tennis Club Finale, Giangrandi vince infatti contro Bottino, Rinaldi perde contro Cortese e Parodi e Pellegrini battono nel doppio decisivo Bottino e Cortese qualificandosi per i quarti di finale, dove affronteranno il Park Genova. L’Under 16 femminile, formata da Valentina Scalari e Sophia Vittori, vince 2-1 contro l’L.A. Tennis di Albissola Marina: con doppio decisivo. Troppo forte, invece, il Tc Genova nell’Under 14 maschile, Pietro Scaramuccia e Matteo Ticchiati perdono infatti entrambi i singolari e si ferma così l’avventura della loro squadra, nel tabellone regionale.

Marco Magi