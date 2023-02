Il 34enne sardo Antonio Giua (nella foto) arbitrerà, sabato prossimo, il match-salvezza Empoli-Spezia, in programma allo stadio Castellani alle ore 15. Per Giua, appartenente alla sezione di Olbia, con un passato nella sezione di Pisa (ha conseguito la laurea nella città toscana), si tratterà della 38° direzione di gara in Serie A. Dieci le partite delle Aquile da lui dirette, per un bilancio negativo: ben sei le sconfitte dei bianchi, due le vittorie, due i pareggi. Nell’attuale campionato ha arbitrato i match Spezia-Bologna e Spezia-Atalanta. Gli assistenti di gara saranno Stefano Alassio della sezione di Imperia e Valerio Colarossi della sezione di Roma 2, quarto ufficiale Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo. Al Var vi sarà Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, all’Avar Daniele Paterna di Teramo.

F.B.