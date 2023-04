Agudelo salterà la sfida contro la Fiorentina

di Fabio Bernardini

Brutta notizia per lo Spezia in vista della partita di sabato al Franchi contro la Fiorentina. Agudelo ha avuto un piccolo risentimento tendineo e non ci sarà. Un vero peccato, visto anche quanto ha dato Kevin alla squadra contro la Salernitana.

Domenica scorsa è andata in scena una splendida giornata di sport che ha visto protagonisti i tifosi dello Spezia e della Salernitana, accomunati da una amicizia che risale al lontano 2006. Di converso, però, si sono sprecati gli interrogativi nel vedere così tanti sostenitori campani, in uno scontro diretto così importante, posizionati in uno spicchio di gradinata con evidenti ripercussioni sul piano del tifo. Probabilmente la spinta del ‘Picco’, non solo quella scontata delle due curve ma anche della gradinata, avrebbe potuto avere esiti maggiori se si fosse limitato l’accesso ai distinti ai soli possessori di Eagle Card o, quanto meno, si fosse estesa la prelazione oltre la data fissata del 27 marzo. Ne avrebbero beneficiato le Aquile più coraggiosi e intraprendenti nella ripresa per la grandissima spinta dei supporters spezzini.

In gioco, in partite come queste, c’è qualcosa di più di un incasso importante, ergo la permanenza in Serie A che assicura introiti ben maggiori. L’assunto che gli spezzini avrebbero dovuto acquistare in pochi giorni tutti i biglietti a disposizione in quel settore non regge perché è notorio che le potenzialità attuali del pubblico aquilotto, stante le condizioni in essere (tra le quali i prezzi in gradinata), siano limitate a circa 8500-9000 tifosi. La città della Spezia conta quasi 94000 abitanti, la provincia poco più di 214000, pensare che nell’immediatezza si possano raggiungere numeri roboanti che sono naturali ad altre piazze, con bacini di utenza di ben altra portata (Salerno, per intendersi, conta 127mila abitanti, la provincia oltre un milione), ci appare utopistico. A maggior ragione se non vi sono agevolazioni per la crescita dei fedelissimi, specie per le nuove generazioni e le famiglie. In tal senso, la campagna abbonamenti della scorsa estate, numeri alla mano, è stata deludente: 4435 sottoscrizioni certificano il mancato recepimento degli spezzini della politica dei prezzi praticata dal club.

Di sicuro l’attaccamento viscerale degli spezzini per i colori bianchi non deve essere messo in discussione. Basta fare un semplice rapporto del numero dei tifosi aquilotti presenti allo stadio con la popolazione per comprendere la portata della loro passione. Un entusiasmo che va alimentato e mai dato per scontato, lo ha compreso mister Semplici che ha riaperto gli allenamenti al pubblico con esiti straordinari. Fermo restando l’assunto che lo Spezia non è un ente di beneficenza ma una società che deve ricercare un equilibrio economico-finanziario, il circolo virtuoso che si può instaurare da una crescita dei sostenitori spezzini allo stadio assicurerebbe al club maggiori garanzie di tenuta della categoria (con benefici sui conti).