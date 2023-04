Agudelo e Caldara tornano a disposizione per la Lazio

di Fabio Bernardini

Torna Spezia-Lazio, sfida ad alto rischio non solo per la classifica ma anche per l’ordine pubblico. Gli Aquilotti, reduci dall’ottimo pareggio di Firenze, hanno svolto ieri a Follo la seconda seduta settimanale in vista del match di venerdì sera contro la formazione di Sarri. Saranno sicuramente assenti lo squalificato Bastoni, appiedato ieri dal giudice sportivo e gli infortunati Beck, Zovko, Holm e Moutinho. Quest’ultimo è stato operato ieri pomeriggio dal dottor Liuni all’ospedale Santa Maria di Borgotaro per la ricostruzione del retinacolo peronale inferiore del piede sinistro. Ottime notizie per Agudelo, completamente ristabilito, che oggi tornerà a lavorare con i compagni. Anche Caldara sta meglio, oggi svolgerà un lavoro personalizzato per tornare tra i convocati venerdì sera. Da valutare Zurkowski, uscito un po’ acciaccato dal match di Firenze, oggi se ne saprà di più sulle sue condizioni. Nessun problema per Kovalenko e Sala.

Con la vittoria del Verona sul Sassuolo i punti di distacco dalla terzultima si sono ridotti a quattro, i bianchi dovranno quindi moltiplicare le energie per cercare di muovere la classifica al cospetto di una squadra fortissima qual è la Lazio, attualmente al secondo posto in classifica. Una partita difficilissima ma non impossibile se sarà interpretata dai bianchi con il cuore da ‘Picco’. I tifosi aquilotti sono pronti a gremire nuovamente lo stadio di viale Fieschi (curva Ferrovia verso il sold-out) e a trasformarlo nella consueta bolgia di passione e calore. Con il sostegno incondizionato del popolo bianco nulla è precluso, l’anima del ‘Picco’ potrà essere ancora una volta determinante per trascinare le Aquile all’ennesima impresa. Fortunatamente, in questa occasione, il club bianco ha imposto limitazioni all’acquisto dei biglietti online ai soli possessori di Eagle Card non solo per le curve ma anche per la gradinata (nella biglietteria dello stadio, aperta oggi e domani pomeriggio, non sarà necessaria la fidelity card per i residenti nelle provincie della Spezia e Massa-Carrara). In tal modo, si presume, non vi sarà mescolanza tra supporter di fede laziale (oltre mille i biglietti già staccati per il settore ospiti) e quelli spezzini, con benefici per il tifo locale e anche per l’ordine pubblico considerando i rapporti non certo idilliaci tra le due tifoserie a seguito degli incidenti avvenuti dopo il match del ‘Picco’ dello scorso 30 aprile 2022. In quella sera così nefasta per i colori bianchi - ricordiamo tutti l’incredibile errore di Pairetto e Nasca che convalidarono, al 90’, un gol irregolare del laziale Acerbi che valse il 4 a 3 per i biancazzurri – si verificarono, infatti, tafferugli tra tifosi spezzini e laziali in piazza Garibaldi e in corso Cavour.