Abbonamenti Sottoscritte 3500 tessere

Si è chiusa ieri la fase di prelazione della campagna abbonamenti dello Spezia per la stagione 2023-24. Quasi 3500 le tessere sottoscritte dagli spezzini, un buon risultato se si considera l’amarissima retrocessione delle Aquile in Serie B. Nello scorso campionato di Serie A gli abbonati furono 4750, di essi, al momento, oltre il settanta per cento ha deciso di rinnovare l’atto di fede per i colori bianchi anche in cadetteria. Tenendo presente che il numero dei ‘fedelissimi’ potrà ulteriormente crescere dato che la campagna abbonamenti proseguirà da domani con la vendita libera, a prezzi non più scontati come nella fase di prelazione. Fino al 18 agosto sarà possibile acquistare gli abbonamenti online, nei punti vendita Vivaticket e alla biglietteria dello stadio (aperta il 4, 7, 9, 11 agosto dalle ore 17 alle 20 e sabato 5 agosto dalle ore 10 alle 13). L’auspicio è poi che il club bianco proroghi la data di scadenza considerando che le prime tre partite lo Spezia le giocherà fuori casa.

Fabio Bernardini