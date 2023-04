A Pasquetta i pulcini 2013 a Castelnuovo

Il lunedì di Pasquetta in campo è una tradizione che va avanti da tanti anni a Castelnuovo Magra. I ragazzini si sfideranno per contendersi il torneo di calcio giovanile organizzato dalla società Colli Ortonovo e riservato alla categoria pulcini classe 2013. Partecipano alla competizione, oltre ai padroni di casa del Colli Ortonovo, anche le società Don Bosco Spezia, San Marco, Carrarese, Venturina, Canaletto, Livorno, Romagnano, Montespertoli, Montignoso, Tarros Sarzanese, Massarosa, Follo, Ricortola.

La rassegna si inaugura alle ore 9.30 in contemporanea agli impianti "Libero Marchini" e al centro sportivo di via Canale. All’impianto principale si affrontano Don Bosco Spezia-San Marco mentre al centro sportivo la Tarros Sarzanese sfida il Follo. Dopo la fase di qualificazione nel pomeriggio tutte le finali in alternanza sulle due strutture comunali. Le sfide conclusive sono in programma intorno alle ore 17.

M.M.