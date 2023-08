A Mori e Mazzella la ‘Kindness Cup’

Due anni sono passati da quando sono stati inaugurati al Circolo Tennis Spezia i campi da padel, scoperti che, poi sono stati modernizzati con delle coperture automatiche, e per il secondo anno è stato organizzato il torneo ‘Open Carbonitalia’ sponsorizzata dall’azienda amministrata da Fabio Gasparini, elevando la competizione a un livello di alta classifica, con la partecipazione, anche questa volta, di giocatori di livello nazionale e mondiale. Importante, da questo punto di vista, l’operato del vicepresidente e direttore sportivo del circolo Massimo Dardano, della responsabile del padel Alice Caporilli e più in generale di tutto l’entourage del circolo di San Venerio.

Per la cronaca, la vittoria è andata a Stefano Belotti e Ricardo Rodriguez Fernandez, che hanno superato in finale Massimiliano Biggio e Alessandro Mensi. Del resto il Cts, grazie al proprio staff organizzativo calendarizza importanti eventi sportivi, richiamando atleti da ogni parte d’Italia e oltre. Attualmente la struttura del padel sta predisponendo corsi rivolti sia ai bambini che ai ragazzi e agli adulti, tenendo conto che presto saranno organizzati, da parte della Fitp, tornei che coinvolgeranno atleti dai 6 ai 18 anni (e in tal senso il Ct Spezia si sta attrezzando per formare istruttori e collaboratori specializzati su tale settore). Non mancano comunque le soddisfazioni nel più ‘classico’ settore tennis. Giorgia Mori e Jacopo Mazzella vincono la ‘Kindness Cup’, torneo di doppio misto Tpra fra 20 coppie provenienti da tutta la provincia e dalla vicina Toscana, che si sono affrontate sui campi di San Venerio (con l’importante impegno dello stesso responsabile provinciale Tpra, Pieraldo Canessa); 40 giocatori, divisi in 8 gironi, si sono affrontati con gran tenacia a dispetto del gran caldo, giocando tutti contro tutti.

Poi, i migliori hanno giocato nel tabellone a eliminazione diretta. Al termine delle due giornate, arrivano in finale la coppia costituita appunto da Giorgia Mori del Cts e Jacopo Mazzella del Tennis Sarzana, che affrontano Marta Spalatra del Circolo Tennis Follo e Fabio Plicanti del Tennis Sarzana. Primi game dell’incontro molto equilibrati, poi l’esperienza della Mori e il gioco a rete di Mazzella, porta il duo al successo per 6-2.

Marco Magi