25° Trofeo Graziano Battistini a Fosdinovo: oltre 100 ciclisti in gara

In programma domani al campo sportivo Comunale di Fosdinovo la venticinquesima edizione del ’Trofeo Graziano Battistini’. La storica manifestazione dedicata all’Mtb Cross Country vedrà protagonisti i ragazzi della categoria Giovanissimi a partire dalle 15, con ritrovo alle 14:30. Ai nastri di partenza sono previsti oltre cento ragazzi provenienti da Liguria, Toscana ed altre regioni d’Italia, sia maschi che femmine, dai 6 ai 12 anni. L’organizzazione della manifestazione è a cura dell’Asd Pedale Sarzanese. Il percorso, uno fra i più tecnici della zona, si snoderà in una location scenografica proprio ai piedi dello storico castello di Fosdinovo. Saranno premiati i ragazzi vincitori di categoria e le prime tre Società. Il Pedale Sarzanese ringrazia per la collaborazione il locale Gruppo sportivo Battistini e il Comune di Fosdinovo, oltre a tutte le attività del comune che hanno contribuito per allestire la manifestazione.