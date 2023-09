20esima edizione del 'Settembre canarino', inizia la kermesse a La Spezia

Parte oggi la 20esima edizione del ‘Settembre canarino’ la tradizionale kermesse che il Canaletto Sepor dedica da sempre a personaggi sportivi che hanno fatto la storia della gloriosa società canarina presieduta da Sabrina Benassi, con l’organizzazione del responsabile Marco Biso, in collaborazione con Sepor e Ricel, col patrocinio del Comune della Spezia. Per il torneo dedicato a Rino Papa riservato agli Esordienti 2011 in campo oggi e domani Canaletto Sepor, San Marco Avenza, Ricortola, Don Bosco, Arci Pianazze, Forte dei Marmi, Arsenal Parma, Academy Livorno e Spezia. Sabato tocca agli Esordienti 2012 con il memorial che ricorda Paolo Bartoletti. La grande novità è domenica con in campo sei team di Under 15 femminile che ricordano il mister Gabriele Bertilorenzi.

m. magi