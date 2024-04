Spezia: anziano cade nel terrazzo di casa, salvato dai vigili del fuoco

La Spezia, 11 aprile 2024 – Momenti di paura per un anziano che è caduto nel balcone di casa sua, non riuscendo più a rialzarsi. I vigili del fuoco del comando provinciale La Spezia sono intervenuti questo pomeriggio in località Pian di Follo, dove un anziano signore era caduto sul terrazzo della propria abitazione.

Immediatamente dal Comando di via Antoniana è partita una squadra con cinque operatori, seguita dall’autoscala con ulteriori due operatori.

Giunti sul posto, il balcone al terzo piano piano della palazzina è stato raggiunto dai vigili del fuoco con l’uso dell’autoscala. L’anziano, che durante tutte le operazioni di soccorso è rimasto sempre cosciente, ha indicato dove trovare le chiavi per aprire la porta d’ingresso, così da permettere ai soccorritori della Croce Rossa di poterlo stabilizzare.

Si è reso necessario per l’anziano signore il trasporto in ospedale, e per l’agevolare le operazioni è stata utilizzata una particolare tecnica di aggancio della barella sul cestello dell’autoscala. L’anziano è stato portato a terra, in questo modo si è evitato all’infortunato di essere trasportato lungo i tre piani di scale del palazzo. Maurizio Costanzo