La Spezia, 4 ottobre 2021 - Elezioni amministrative in 52 comuni della Liguria: nella regione l'affluenza è stata del 55,5% . Ecco i risultati comune per comune (vedi grafico in basso).

Beverino: Marco Cosini (Noi con Beverino) eletto sindaco con il 45,61% contro il 26,39% di Giampaolo Pascotto (Noi per Beverino), il 19,3% di Micol Roncallo (Uniti per Beverino) e l'8,7% di Denise Gianardi (Lega-FdI).

Borghetto di Vara: Stefano Coduri (Uniti per il cambiamento) eletto sindaco con il 55,9% contro il 44,1% di Claudio Delvigo (Borghetto rinasce con le sue frazioni).

