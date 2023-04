La Spezia, schianto in centro tra automedica che trasporta plasma e pullman di turisti

La Spezia, 30 aprile 2023 – Un brutto incidente stradale è avvenuto questa mattina, domenica 30 aprile, in pieno centro alla Spezia. Lo schianto è avvenuto tra una automedica che stava trasportando plasma per una trasfusione urgente e un pullman di turisti serbi che era in viaggio lungo la costa spezzina e toscana. Il conducente dell'automedica della Pubblica Assistenza di Sarzana, che ha riportato ferite e contusioni, è stato trasportato in codice giallo al Sant'Andrea. Fortunatamente nessun passeggero del bus a due piani è rimasto ferito.

L'automedica che era partita dall'ospedale Sant'Andrea e viaggiava con i lampeggianti e le sirene attivate. Subito fuori dall’ospedale stava percorrendo via San Cipriano, quando, svoltando a sinistra verso viale Italia, si è scontrato con il bus che non si è fermato. Sul posto il 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per risalire alla dinamica esatta dell’incidente, e accertare se il pullman stesse attraversando la strada col semaforo verde. Maurizio Costanzo