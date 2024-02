Zonza ginnasta da serie A

Lo spezzino Leon Zonza, classe 2005, è stato reclutato nella squadra della società sportiva Ginnastica Giovanile Ancona per il campionato nazionale di Serie A1 di ginnastica artistica. Ufficializzato l’accordo tra la società spezzina Ginnastica Canaletto e la società marchigiana, che ha chiesto espressamente di avere in squadra come titolare, Zonza. "Questo è un grande traguardo per Leon – afferma il suo allenatore Davide Lacagnina – che dopo due anni di Serie B in prestito alla Victoria Torino prima, e Blukippe Padova poi, farà finalmente il meritato debutto nella massima serie della ginnastica artistica. Reduce da un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle gare da ottobre, sta continuando gli allenamenti tra mille sacrifici". Sia nella sede della Ginnastica Canaletto, che al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia sotto la guida di Lacagnina e con la supervisione del tutor nazionale di Lacagnina, Riccardo Brilli. "Questa richiesta di vestire i colori della prestigiosa società di Ancona (vicecampionessa italiana 2023) – dichiara Zonza – è il coronamento di tutti quei sacrifici che in questi anni ho affrontato". Questa convocazione lo ripaga delle interminabili ore di allenamento, dei chilometri fatti in auto per raggiungere Tirrenia con Lacagnina e al compagno di squadra Dmytro Kobzystyi, 11 anni, numero 6 d’ Italia nella sua categoria. "Sono molto soddisfatto di questa grande opportunità per Leon – aggiunge Lacagnina – Per lui è l’inizio di una nuova era e anche per la Ginnastica Canaletto. Dimostra pure che il lavoro che si sta facendo in palestra, è davvero di alto livello tecnico. Leon può essere orgoglioso di essere stato scelto per un campionato di così alto livello da un club ginnico che da anni è tra i primi posti del campionato nazionale di serie A1".

Ora il lavoro si intensificherà data la grande responsabilità che Zonza avrà nel 2024 e sarà di grande e ulteriore stimolo avere dei compagni di squadra anconetani come Lay Giannini (membro della squadra nazionale Senior), Tommaso Brugnami (campione del mondo Junior 2023 al volteggio) e lo spagnolo Adrià Vera, membro della squadra nazionale spagnola. La Ginnastica Canaletto, nonostante le carenze strutturali e di attrezzature che deve affrontare ogni giorno, dimostra nuovamente che la caratura tecnica dei suoi allenatori e dei suoi ginnasti, è sempre costantemente di altissimo livello. Questo accordo tra le due società ne è la dimostrazione.

Marco Magi