Zio accusato di abusi sessuali sulle due nipoti. Sceglie di patteggiare due anni di condanna

La Spezia, 26 febbraio 2024 – Era accusato di abusi sessuali nei confronti delle due nipoti, entrambi minorenni. I fatti sarebbero avvenuti dal 2019 in poi in un paese della bassa Val di Vara. Le vittime, all’epoca dei fatti, avevano una tredici e l’altra sedici anni. Ora sono entrambe maggiorenni. Lo zio, che ha 51 anni e del quale non forniamo le generalità a tutela delle vittime altrimenti facilmente identificabili, era stato rinviato a giudizio con l’accusa di violenza sessuale. Difeso dall’avvocato di fiducia Silvia Rossi, nei gironi scorsi ha scelto di patteggiare la pena di due anni davanti al giudice delle indagini preliminari.

Dalle indagini era emerso che l’uomo aveva un atteggiamento particolare nei confronti delle due nipoti. Era solito baciarle e accarezzarle, ma non come accade di solito tra parenti. Le ragazze hanno raccontato che lo zio, in più di una occasione, avrebbe allungato le mani nei loro confronti. Lui aveva rivolto le sue attenzioni morbose sia nei confronti della sedicenne che della sorella minore che non aveva neanche quattordici anni. L’atteggiamento dello zio non era rimasto circoscritto a un’occasione, per questo le ragazze avevano rotto gli indugi e raccontato tutto ai genitori. Da lì erano scattate le indagini, con l’apertura di un fascicolo in procura nei confronti dello zio. Il reato è comunque violenza sessuale, anche se l’uomo per stessa ammissione delle vittime, non si sarebbe mai spinto oltre nelle sue avances. Lui si è sempre dichiarato innocente, dicendo che erano solo gesti di affetto per le sue nipote, senza alcuna morbosità.

Trattandosi di baci, carezze e palpeggiamenti, il giudice ha accolto la richiesta di patteggiamento dello zio per evitare il processo, condannandolo a una pena di due anni.