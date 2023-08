Zignago e Sesta più vicine Progetto da un milione per il ponte sul Mangia

Un milione di euro ai Comuni di Sesta Godano e Zignago per potenziare i collegamenti tra i due territori. È il finanziamento concesso da Regione Liguria nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale, che consentirà alle due amministrazioni di andare a concretizzare un progetto di cui si parla da tempo ma che, a causa delle scarne risorse a disposizione, non aveva mai visto la luce. Due i progetti finanziati attraverso il Psr ai due Comuni, entrambi con mezzo milione di euro: la realizzazione del ponte sul Torrente Mangia, il cui progetto è stato presentato dal Comune di Zignago, e la messa in sicurezza di tutto il tracciato stradale che Collega il Comune di Zignago e quello di Sesta Godano, tra le frazioni di Imara e Cornice. "Un progetto partito circa un anno fa che ha visto impegnarsi i nostri due Comuni su un obbiettivo che all’epoca sembrava impossibile, quello di collegare i due territori mediante la costruzione di un ponte sul Mangia e la messa in sicurezza di tutto il tracciato stradale che collega le due sponde. Una collaborazione che ha impegnato i rispettivi consigli comunali in una convenzione che ha portato il risultato tanto sperato" affermano i sindaci di Zignago e Sesta Godano, Simone Sivori e Marco Traversone. Il Comune di Sesta Godano ha peraltro ricevuto un altro finanziamento, sempre da Regione Liguria nell’ambito del Piano di sviluppo rurale: arriveranno altri 270mila euro per la sistemazione dei locali all’interno del parco comunale intitolato a Pertini, con la messa a norma di bar, cucina e tensostruttura situate nell’area verde e solitamente usate per sagre e eventi. "Un altro importante obiettivo raggiunto che permette di mettere a disposizione del territorio un’importante struttura per lo svolgimento di tutte le manifestazioni" afferma Traversone.