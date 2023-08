Zanardi mostra al castello la sua Natura in costrasto

"L’antico castello di San Terenzo farà da cornice a ‘Natura in contrasto’, la mostra personale di Massimo Zanardi, fotografo di origini venete, ma da anni residente a Lerici. L’inaugurazione è prevista per oggi alle 18 e sarà accompagnata da un intervento musicale a cura dell’associazione culturale Collettivo 303. Zanardi, la cui passione per la fotografia ha dato vita a un percorso artistico ricco e variegato, presenterà una serie di opere che esplorano l’unicità del territorio ligure, in particolare di Lerici stessa. La fotografia di paesaggio ha sempre rivestito un ruolo primario nella sua produzione artistica che caratterizza anche l’esposizione a San Terenzo. La mostra – promossa dalla Direzione regionale Musei Liguria e dal Castello di San Terenzo, con il patrocinio del Comune di Lerici – presenta una selezione di opere in bianco e nero e colori, dove ogni elemento urbano viene eliminato per dare vita a un’interpretazione naturalistica dell’ambiente, in cui dominano il silenzio e l’equilibrio. Il Castello di San Terenzo, con la sua vista panoramica sul Golfo dei Poeti, sarà lo sfondo di questo suggestivo viaggio attraverso le immagini, con i contrasti di ambiente e di colore che diventano protagonisti. La mostra sarà aperta, fino a domenica 20 agosto, dalle 17 alle 23, dal martedì alla domenica. Il costo del biglietto è 4 euro (ridotto 3 euro per i ragazzi dai 18 ai 25 anni, gratuito per gli under 18), ma oggi, giorno del vernissage, l’ingresso, dalle 18 alle 21, sarà gratuito. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero 329 2517853 o l’email [email protected]

m. magi